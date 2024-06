"Gigantyczna kompromitacja". Sasin zwrócił się do Tuska

- Po Donaldzie Tusku nie spodziewam się niczego dobrego. Znam tego człowieka od dawna i wiem, że on będzie teraz próbował PR-owo ten kryzys opanować. To jest gigantyczna kompromitacja tego rządu. Oczekuję jego dymisji. W normalnym, demokratycznym państwie, rząd by w takiej sytuacji upadł - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Jacek Sasin (PiS). Patryk Michalski pytał o sprawę śmierci żołnierza ugodzonego nożem na granicy oraz zatrzymanie trzech innych wojskowych, którzy wobec agresywnych migrantów oddali strzały ostrzegawcze. Sasin ocenił też, że prokurator Tomasz Janeczek, który przed południem został odwołany, "jest kreowany na kozła ofiarnego" w tej sprawie.

