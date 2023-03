Gigantyczna eksplozja w obwodzie donieckim. Rosyjskie monstrum bez szans

Kolejny bolesny cios wymierzony w armię Putina pod Donieckiem. Tym razem do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak zniszczeniu ulega rosyjski moździerz 2S4 Tulipan kalibru 240 mm. Ukraińcy z 72. Brygady Sił Zbrojnych przeprowadzili sprawną akcję, poprzedzoną wcześniejszym rozpoznaniem przy użyciu drona. Taki obrót spraw pozwolił na dokładne zlokalizowanie wrogiego celu. W pewnym momencie padł rozkaz do ostrzału artyleryjskiego i z broni okupantów nic nie zostało. Według żołnierzy Zełenskiego jest to już piąta taka strata Rosjan na przełomie ostatnich tygodni. W wielu regionach walk w obwodzie donieckim armia Putina coraz częściej atakuje dużymi siłami z zaskoczenia. Ukraińcy niszczą tego typu atakami kluczowe cele, w których mogą znajdować się wrogie składy amunicji czy sprzętu. Wszystko po to, by spowolnić działania rosyjskich okupantów na wschodniej linii frontu.