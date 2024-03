Gigantyczna eksplozja na froncie. Rosyjski BMP zrównany z ziemią

Efektowna, a zarazem efektywna akcja żołnierzy gen. Syrskiego w okolicach frontu pod Donieckiem. Ukraińcy z 47. Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych pokazali nagranie z momentu intensywnych walk we wsi Berdyczi w obwodzie donieckim. Na tym terenie Rosjanie przeprowadzili atak na ukraińskie pozycje. Obrońcy Kijowa byli jednak przygotowani na taki scenariusz i tylko czekali, aż wróg zjawi się na linii strzału. Wówczas doszło do ostrzału rosyjskich kolumn wojskowego sprzętu, czego pokłosiem było wyeliminowanie kilku pojazdów BMP. W pewnym momencie na nagraniu można zauważyć, jak broń kasetowa uziemia rosyjski wóz BMP-2, a następnie trafia w niego dron, co skutkuje potężną eksplozją. Rosjanie prawdopodobnie porzucili ten pojazd przed wybuchem, ale tego typu ataki mają na celu uniemożliwić okupantom powrót po zepsuty sprzęt, stąd decyzja o jego zrównaniu z ziemią.