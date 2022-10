Gigantyczna eksplozja i Rosjanie zrównani z ziemią. Pokazali imponującą broń

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać potężną eksplozję rosyjskiego wozu do rozminowywania UR-77 Meterorit. Ukraińcy przy pomocy drona zrzucili na wroga niewielką bombę, która mieści się w ludzkiej dłoni. Sęk w tym, że w przybliżeniu taki ładunek odpowiada aż tonie trotylu. Żołnierze Putina nie mieli żadnych szans na przeżycie. W wyniku uderzenia ich pojazd został zrównany z ziemią. W ostatnich dniach Kreml niszczy krytyczną infrastrukturę Ukrainy, by zmusić prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do negocjacji pokojowych. Kijów jednak nie zamierza poddawać się presji i dalej zadaje bolesne ciosy okupantom z Moskwy, walcząc o okupowane tereny. Każdy zlikwidowany wóz opancerzony, czołg czy samolot nie jest na rękę członkom armii Putina, którzy od dawna borykają się z brakiem ciężkiego sprzętu. Rosjanie korzystają z irańskich dronów, przeczesują też białoruskie magazyny. Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę, atakując rosyjskie cele przy pomocy nowoczesnej broni z Zachodu.