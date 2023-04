Gigantyczna eksplozja BMP-1. Atak na konwój pod Donieckiem

Konwój rosyjskich wozów opancerzonych zatrzymany pod Donieckiem. Do sieci trafiło nagranie z akcji spod miasta, na którym widać, jak jeden z BMP-1 ulega kompletnemu zniszczeniu. Pojazdy były śledzone z powietrza przez Ukraińców i w pewnym momencie zapadła decyzja o ataku z ciężkiej artylerii. Gdy Rosjanie niczego się nie spodziewali, ostatni BMP-1 w konwoju został trafiony pociskiem z moździerza. Po chwili doszło do potężnej eksplozji, której towarzyszyły kule ognia i kłęby siwego dymu. Załoga tej maszyny zginęła na miejscu. Pozostałe dwa pojazdy stanęły w miejscu i niewykluczone, że pozostali okupanci postanowili rzucić się do ucieczki w zarośla, by przetrwać ukraiński atak z zaskoczenia.