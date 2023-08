Giertych vs Kaczyński. "Tusk dobrze postawił. Będzie taki bulterierem"

Roman Giertych wystartuje do Sejmu z ostatniego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w świętokrzyskim. Tam startować ma też z list Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. O ten pomysł Wirtualna Polska zapytała Polaków. - To jest bardzo, mówiąc kolokwialnie, łebski facet, bardzo inteligenty. Uważam, że przeciwstawianie się PiS-owi jego kandydaturą, jest bardzo trafne. Mam nadzieję, że on poradzi sobie z PiS-owcami w tym rejonie i zostanie wybrany - mówił o Romanie Giertychu jeden z naszych czytelników. Nie każdy jednak o nim tak pozytywnie się wypowiadał. Jedna z kobiet, która wzięła udział w sondzie WP, stwierdziła, że nie lubi Giertycha. Wielu czytelników WP twierdziło, że pamięta kandydata KO z telewizji. - To co, on ma za sobą, to wiadomo chyba, nie trzeba tłumaczyć - słyszymy. Niektórzy twierdzą, że Giertych przerzedł do Koalicji, bo "zrozumiał to, co zrobił kiedyś i teraz powinien politykę traktować poważne, bo ma duży potencjał". - Myślę, że Donald Tusk dobrze postawił. Będzie taki bulterierem - powiedział jeden z uczestników sondy. - Super, jestem dumna z niego. Jestem za - usłyszał dziennikarz WP od jednej z kobiet. Polaków WP zapytała też o to, jak wspominają Giertycha, jako ministra edukacji. - Robił błędy, ale nie takie jak pan Czarnek teraz - wskazał jeden z czytelników. - On fartuszki (mudnurki - przyp. red.) do szkoły wprowadził. Moje dzieci się uczyły i musiały kupować. Jego nie obchodziło, czy rodzice mają pieniądze, czy nie - usłyszeliśmy.

