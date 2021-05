Giertych uderzył w PiS. Kalisz nie zgodził się z mecenasem

Ryszard Kalisz był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Były szef MSWiA odniósł się do komentarza Romana Giertycha na Twitterze. "Wybór RPO przez opozycję może być jasnym sygnałem, że dominacja PiS w polityce polskiej dobiega końca" - napisał były minister edukacji narodowej. - Zgodzę się, że bardzo dobrze byłoby, gdyby cała opozycja wybrała Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest niezwykle ważna funkcja - przekazał adwokat i dodał, że osoba, która ją sprawuje, musi być niezależna od władzy państwowej. - Rzecznik wybrany przez opozycję jest na pewno rzecznikiem lepszym dla czystości systemu, niż rzecznik wybrany przez władze - dodał gość WP. - Nie uważam jednak, że to byłoby jakimś końcem PiS-u. Opozycja ma to do siebie, że różne jej ugrupowania są chwiejne we wzajemnych relacjach - dodał Ryszard Kalisz. - PiS niezależnie od tych wszystkich analiz, zgodzi się na wcześniejsze wybory, tylko wtedy, kiedy będzie miał zbliżone do pewności przekonanie, że następne wybory wygra - powiedział rozmówca Agnieszki Kopacz.