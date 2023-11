Giertych pojawił się w Sejmie. Bierze się za PiS. "7 lat dla Ziobry"

Wybrany z list Koalicji Obywatelskiej poseł Roman Giertych pojawił się na inauguracji Sejmu X kadencji. W rozmowie z reporterem WP Patrykiem Michalskim poinformował o głównym zdaniu dla całej KO, jakim według niego jest rozliczenie polityków Prawa i Sprawiedliwości. - Jutro składam zawiadomienie do prokuratury dotyczące spotkania, które organizował pan Ziobro z panami Kamińskim, Święczkowskim i Bejdą. To spotkanie, które ujawnił obecny na nim prokurator, było poświęcone zainicjowaniu działań prawnych wobec mnie. Naciski były kładziona na prokuratora, który odmówił, a później został zdymisjonowany – przyznał Giertych. Były minister edukacji poinformował o tym, jakiej kary spodziewa się dla polityków, których celem było wymuszenie na prokuratorach postawienia mu zarzutów. - To początek rozliczeń. Oni zrobili dokładnie to samo, co w stosunku do Leppera wiele lat temu. Myślę, że panowie Ziobro, Kamiński i Święczkowski mogą spodziewać się wyroku w granicach 6-7 lat pozbawienia wolności za to, co mi zrobili – oszacował rozmówca WP. Giertych uciął również spekulacje dotyczące objęcia przez niego teki ministra sprawiedliwości. – Nie wybieram się do rządu. Nie mam żadnej informacji, które wskazywałyby, żebym miał zostać ministrem sprawiedliwości – powiedział w Sejmie Patrykowi Michalskiemu.