"Amok zemsty". Poseł PiS wskazuje na jednego polityka KO

Posłowie PiS zapowiadają doniesienia do prokuratury ws. działań Romana Giertycha. - Dzisiaj on jest mecenasem amoku zemsty i rozliczeń, który obserwujemy - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł PiS Zbigniew Bogucki. Przekonywał, że Giertych bezprawne próbuje wpływać na działania prokuratury, choć nie pełni w niej żadnej funkcji. - Platforma Obywatelska buduje jakichś równoległy, zupełnie oderwany od ustroju system "nadprokuratury", na czele której ma stać Giertych (…). Mamy cytaty z Romana Giertycha, z których - w mojej ocenie - jednoznacznie wynika, (…) że Roman Giertych w jakiś sposób wpływa na to, jaka jest chociażby dynamika postępowań prowadzonych przez teoretycznie niezależną prokuraturę - oświadczył poseł PiS.

Rozwiń