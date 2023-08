Giertych i Śmiszek w Ministerstwie Sprawiedliwości? "Duet egzotyczny"

Roman Giertych ma wystartować z list Koalicji Obywatelskiej, z ostatniego miejsca w Kielcach. W programie WP i Radia Zet padło pytanie od słuchacza do Krzysztofa Śmiszka, czy zatem jest możliwe, by znalazł się on z Giertychem w Ministerstwie Sprawiedliwości. - To byłaby niezła egzotyka, taki duet egzotyczny - skwitował gość programu. - Na pewno Lewica nie wejdzie w koalicję z Konfederacją, ale nie bierzemy odpowiedzialności za listy KO czy Trzeciej Drogi - tłumaczył Śmiszek. Komentując kandydaturę Giertycha, zaakcentował, że to Donald Tusk bierze za niego pełną odpowiedzialność.

