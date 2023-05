Giertych do Senatu? Biedroń stawia sprawę jasno

- Ja sobie nie wyobrażam, żeby Roman Giertych mógł wrócić do polityki - mówił wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, komentując możliwość startu prawnika w ramach Paktu Senackiego w najbliższych wyborach parlamentarnych. - To Giertych reaktywował i wprowadził na salony Młodzież Wszechpolską. To są środowiska związane z neofaszyzmem, promujące postawy ksenofobiczne - przypomniał polityk. Mówi, że nie wierzy, aby "Donald Tusk strzelił sobie w stopę i wystawił taką kandydaturę". - Jest to człowiek, który będąc ministrem edukacji, miał propozycje rozwiązań podobne do tych, wprowadzanych obecnie przez ministra Czarnka. My jako Lewica na pewno nie wystawimy Romana Giertycha - podsumował.