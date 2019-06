Georgette Mosbacher o kampanii ws. wiz do USA: jesteśmy już blisko

Jako Amerykance jest mi wciąż trudno zrozumieć, że zbudowaliście to wszystko w zaledwie 30 lat - mówi ambasador USA w Polsce. Georgette Mosbacher w dniu ważnej dla Polski rocznicy wraca do sprawy wiz.

- 30 lat temu nie mieliście wolnej prasy, nie mogliście zobaczyć tego wszystkiego, co chcieliście zobaczyć, nie mieliście prywatnej własności. Dla Amerykanina to nie do pojęcia - stwierdziła w wywiadzie dla "Faktu" ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Georgette Mosbacher przyznała, że zastanawiała się nad tym od razu po przyjeździe do Polski.