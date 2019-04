Polska blisko zniesienia wiz do USA. Ambasada apeluje o pomoc

Ambasada USA w Polsce ruszyła z nową kampanią informacyjną, której celem jest zwiększenie liczby wniosków o wizę. Jak tłumaczą amerykańscy dyplomaci, niższy odsetek odmów i większe zainteresowanie wizami doprowadzi do zniesienia obowiązku wizowego.

"Rozpoczynamy kampanię #VisaWaiverDlaPolski! Do końca września mamy czas, aby obniżyć procent odmów wizowych a tym samym, aby Polska dołączyła do programu ruchu bezwizowego. Ale potrzebujemy pomocy Polaków - zróbmy to razem!" - apeluje na Twitterze ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie.