Genialny patent Ukraińców. Przyczepili granat do sklepowego drona

Oto dowód tego, jak drony zmieniły oblicze wojny w Ukrainy. Do sieci trafiło nagranie z obwodu ługańskiego, na którym widać, jak dowódca ukraińskiej brygady pokazuje członkom armii prosty montaż granatu na zwykłym sklepowym dronie. Na pierwszy rzut oka pomysł wygląda na prowizoryczny, jednak ładunek wybuchowy został umieszczony na cienkiej lince, która poprzez jedno kliknięcie na panelu sterowania zrywa się, a wraz z nią z granatu wyciągana jest zawleczka. Genialny patent Ukraińców sprawdza się. Jeśli taki granat został zdetonowany, wybucha zmierzając do celu jeszcze zanim dotknie ziemi. To pozwala obrońcom Kijowa zadawać bolesne straty okupantom, którzy często nie mają pojęcia, że nad ich głowami czyha niebezpieczeństwo.