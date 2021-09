Generał uderza w PiS. Polityk Lewicy reaguje

"#LexTVN: PiS narobił tyle szumu, zamieszania, skłócenia z USA, jątrzenia w Polsce, wyzywania i oskarżania wzajemnego i teraz wycofuje się z tego, bo… wystraszył się USA? Sama istota całych rządów PiS: skłócać naród, niszczyć jego jedność i państwo, aby tylko rządzić. Czas to skończyć!" - napisał na Twitterze generał w stanie spoczynku, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej. Przypomnijmy, Senat w czwartek odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji znaną pod nazwą "lex TVN". Wpis Kozieja komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. - Zgadzam się. To rządzenie tylko dla utrzymywania władzy, przywilejów i wpływów. Wiadomo, że ta władza nie jest tylko po to, żeby rządzić ludźmi, ale żeby czerpać z tego korzyści. Wiemy, jak się rozpasała ta władza. Wszystkie Obajtki i inni akolici tej partii, którzy czerpią korzyści z tego, że posiadają stanowiska nie dlatego, że mają kompetencje, tylko dlatego, że mają układy i kontakty - mówiła Morawska-Stanecka.