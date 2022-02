Gen. Pacek o działaniach wokół Ukrainy. “To ważniejsze niż 100 tysięcy obietnic”

Gen. prof. Bogusław Pacek, specjalista od spraw bezpieczeństwa międzynarodowego i obronności, był gościem programu “Newsroom”. Najpierw skomentował pogłoski o formującym się sojuszu brytyjsko-polsko-ukraińskim. - To są zabiegi czysto informacyjne. Na tworzenie takiego sojuszu potrzeba czasu, a my się obawiamy Federacji Rosyjskiej, która może zadziałać złowrogo nawet w czasie najbliższych dni. To jest raczej działanie czysto polityczne - ocenił. Ekspert podkreślił, że istotniejsze niż tego typu zabiegi dyplomatyczne jest to, co robią teraz Amerykanie, czyli wysyłanie broni na Ukrainę. - To ważniejsze niż 100 tys. obietnic politycznych - stwierdził. Pacek zaznaczył też, że gdyby USA i NATO wcześniej wysłały tyle sprzętu wojskowego na Ukrainę co teraz, to “można by uniknąć obecnego kryzysu”. Generał przyznał, że choć wokół Ukrainy nadal trwa wojna informacyjna, to emocje zdają się opadać. - Rozmawiałem niedawno z moimi ukraińskimi znajomymi. Żartowali nawet, że w Polsce przeżywamy ten konflikt bardziej niż oni na Ukrainie - relacjonował. - Powtarzane do oporu zdanie Putina, że Rosja nie ma zamiaru atakować Ukrainy, może być prawdziwe. Natężenie wojny informacyjno-psychologicznej znacznie przewyższa to, co się dzieje faktycznie - ocenił.