Generał Andrzejczak kandydatem na prezydenta? Padła jasna deklaracja

Odnosząc się do armii zawodowej wojskowy zauważył, że musi ona być "tak duża, by w czasie kryzysu nie musiała się opierać na dużej ilości rezerw". - Wyciąganie rezerwistów jest kosztowne dla gospodarki - powiedział gen. Rajmund Andrzejczak. Uważa, że "komponent wojsk operacyjnych, co najmniej 200 tysięcy musi istnieć". - To zależy też od tego, ile jest WOT, ile dobrowolnej służby zasadniczej, ile rezerwy aktywnej - wymienił.