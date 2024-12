"To jedyna szansa". Generał wskazał, jak odwrócić losy wojny

- Szacuje się, że Rosjanie dziennie mobilizują około tysiąca ludzi. To wciąż poniżej dziennych strat, ale też jest to niepokojąca liczba, jeżeli chodzi o to, co są w stanie zrobić Ukraińcy - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski były szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych, gen. Jarosław Kraszewski. Podkreślił, że zimą armia Putina dalej będzie uderzać m.in. w ukraińską sieć ciepłowniczą i energetyczną, próbując w ten sposób obniżyć morale Ukraińców. - Ukraińcy muszą dostać jak najwięcej systemów, środków walki służących do rażenia celów na dużych odległościach. To jest w tej chwili jedyna szansa na to, żeby mogli skutecznie powstrzymywać dostarczanie kolejnych rosyjskich jednostek, zapasów logistycznych, w tym przede wszystkim paliwa amunicji i dezorganizować system walki przyjęty przez Federację Rosyjską - powiedział generał. Gość WP przestrzegł, że w przeciwnym razie "trzeba pogodzić się z faktem, że Ukraina tę wojnę przegra i może to być jesień 2025 roku”.