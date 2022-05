Gen. Skrzypczak o porażkach rosyjskiego wojska. "Armia Putina liże rany"

- Jeśli Unia zacznie wewnętrznie pękać, to źle to wróży. Jeśli Zachód zrobi krok wstecz, to będzie to schyłek wschodu Europy, bo Putin odzyska wiarę, że może osiągnąć swoje strategiczne cele. Pomoc dla Ukrainy to dziejowa odpowiedzialność Zachodu. Od niego zależy przyszłość Europy i świata - podsumował gen. Waldemar Skrzypczak.