Rosyjski ekspert pewien. Ukraińska ofensywa za półtora-dwa miesiące

Rosnące problemy rosyjskiej armii. Ukraińcy się zbroją

Rosyjski ekspert ocenił, że powrót do pierwotnych założeń wojsk Putina o zajęciu Kijowa, jest już niemożliwy. - Teraz można już ostatecznie stwierdzić, że nawet jeśli dojdzie do mobilizacji, nie będzie to możliwe - stwierdził.