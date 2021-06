Gen. Różański uderzył w Macierewicza. Padły mocne słowa

Trwa eskalacja konfliktu na linii Warszawa-Moskwa. W programie "Newsroom WP" obecną sytuację komentował gen. Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. - Polska dyplomacja od 5-6 lat nie jest już pierwszoligowym graczem. Teraz to jest trzecia liga. Myślę, że oddziaływanie samej Warszawy nie jest nawet zauważalne. Ale nie powinniśmy składać broni, musimy być aktywni na arenie międzynarodowej, aby można było podejmować skuteczne działania - ocenił wojskowy. Prowadzący Patrycjusz Wyżga przytoczył diagnozę sytuacji na wschodzie przekazaną w mediach społecznościowych przez Antoniego Macierewicza. - W jego wydaniu jest to analiza trochę przewrotna. Ja identyfikuję Macierewicza jako osobę, która doprowadziła do tego, że straciliśmy na arenie międzynarodowej poprzez jego wypowiedzi dotyczące Francji czy Niemiec. To nas sprowadziło na margines polityki międzynarodowej. Dziś ten człowiek przywołuje nas, abyśmy się mobilizowali. (...) Jeżeli będziemy Wojska Obrony Terytorialnej przeciwstawili takiej potędze jak Rosja, to będzie to wysoka nieodpowiedzialność - ocenił gen. Różański.

