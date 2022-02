Gen. Pacek o projekcie ustawy o obronie ojczyzny: sama liczba 300 tys. do mnie nie przemawia. Projekt wymaga udoskonalenia

Gen. prof. Bogusław Pacek był gościem programu “Newsroom”. Recenzował projekt ustawy o obronie ojczyzny, który we wtorek zaprezentował szef MON Mariusz Błaszczak i wicepremier Jarosław Kaczyński. Najpierw Pacek zastrzegł, że “zna pierwotny projekt tej ustawy”. Podkreślił, że ocenia go raczej dobrze, “co do kierunku myślenia o bezpieczeństwie Polski”. - To znaczy, że Polska musi bardziej myśleć kategoriami artykułu 3. Traktatu Waszyngtońskiego, a nie tylko 5., czyli musi zwiększać swoje zdolności obronne - stwierdził. Wskazał, że dobre strony ustawy to wprowadzenie dobrowolnej i płatnej służby wojskowej, a także “szeregu elementów motywujących do pozostania w armii”. Pacek wskazał także jej słabsze strony. - To przede wszystkim plany likwidacji Wojskowych Komend Uzupełnień i Wojewódzkich Sztabów Wojskowych. Dla mnie nieczytelny był też system dowodzenia, a także wiele różnych niuansów. W związku z powyższym kierunek dobry, ale ta ustawa, którą widziałem, wymagała udoskonalenia – ocenił. - Sama liczba 300 tys. [do takiej liczby planowane jest zwiększenie polskiej armii – red.] do mnie nie przemawia. Rzucanie liczbami nie daje obronności. A te dzisiaj liczą się zdolności do obrony, do rażenia, do wsparcia logistycznego, do dowodzenia - podsumował.