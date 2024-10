Gen. Koziej alarmuje. "Musimy podjąć twardą grę"

- To kolejna faza tej eskalacji. Zachód powinien wysłać Kremlowi sygnał, że niedopuszczalne byłoby użycie tych wojsk bezpośrednio do bitwy na linii frontu. Gdyby doszło do takiego bezpośredniego zaangażowania, to Zachód mógłby odpowiedzieć np. zniesieniem zakazu użycia broni dalekiego zasięgu przez Ukrainę - stwierdza.