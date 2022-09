Gen. Bieniek o groźbach Putina: słowa nie końca zrównoważonego gościa

Doradca prezydenta Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan powiedział, że Stany Zjednoczone „odpowiedzą zdecydowanie" jeśli Rosja zdecyduje się na jakikolwiek atak nuklearny. - Co to oznacza? Jak może wyglądać amerykańska odpowiedź na atak nuklearny Rosji? - z takim pytaniem do gościa programu "Newsroom" w WP, gen. Mieczysława Bieńka, zwrócił się jego prowadzący Mateusz Ratajczak. - Nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, bo nie znam planów strategów amerykańskich. Poza tym, ja nie wierzę w użycie broni jądrowej przez Putina, chociaż trzeba traktować poważnie słowa gościa, który nie jest chyba do końca zrównoważony, albo jego psychika jest rozchwiana - odparł były zastępca Dowódcy Strategicznego NATO. Tłumacząc, dlaczego nie wierzy w to, by Putin użył broni jądrowej odparł, że jest kilka powodów, które przeciwko temu przemawiają. - Po pierwsze Chiny nie są zainteresowane tym, by taki ostateczny środek został użyty, żebyśmy nie wspięli się na najwyższy szczebel drabiny w eskalacji tego napięcia i tego konfliktu. Po drugie otoczenie Putina jest na tyle rozsądne, by mu to wyperswadować. Po trzecie ta broń nie zmieni oblicza wojny, nie przechyli szali taktycznej czy operacyjnej przewagi Rosji - stwierdził gen. Bieniek. Dodał, że w grę wchodzi także czwarty powód: odpowiedź USA. Jego zdaniem USA nie użyją jednak broni jądrowej, bo wtedy zakończyłoby się to "totalnym armageddonem". - Być może przeprowadzą jakieś straszliwe uderzenie bronią klasyczną, to może być np. zatopienie Floty Czarnomorskiej lub uderzenie w jakieś bardzo wrażliwe obiekty dla Rosji. Ale to spowoduje dalszą, nieprzewidywalną eskalację tego konfliktu - dodał gość programu "Newsroom". Gen. Bieniek przypomniał, że obecnie broń jądrowa służy do odstraszania. Przypomniał, że od 1945 roku nie została użyta ani razu. - Mam nadzieję, że dzisiaj również do tego nie dojdzie - dodał gen. Mieczysław Bieniek.