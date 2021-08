Gdzie zniknął minister Rau? Wiceszef MSZ zabiera głos

- Wszystko jest pod nadzorem ministra Raua. Ja rozmawiam z ministrem Rauem, to minister Rau wydaje mi dyspozycje, co do dalszych działań - zapewniał w programie "Newsroom WP" wiceminister Marcin Przydacz, pytany o brak publicznych wypowiedzi szefa resortu spraw zagranicznych. - Jeśli nie widzicie państwo ministra w mediach, to nie znaczy, że nie ma tutaj pracy. Ja jestem w bieżącej koordynacji - dodał polityk. Marcin Przydacz zapewnił przy tym, że wszyscy pracownicy MSZ ciężko pracują w związku z kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią, a także ewakuacją Polaków i ich współpracowników z Afganistanu. - Pamiętam te pierwsze noce. To byli ludzie, którzy nie spali przez 48 godzin. Widziałem te obrazki, zasypiających wręcz ludzi, ale chcących pomóc – mówił Marcin Przydacz.