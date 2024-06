Gdzie jest Obajtek? Czarnecki odpowiada cytatem z Biblii

Mandaty do Parlamentu Europejskiego uzyskali Daniel Obajtek, Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. - Czy to są ludzie, którzy będą dumnie reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim, są godni, by reprezentować ją Parlamencie Europejskim? - z takim pytaniem Paweł Pawłowski, prowadzący Poranek Powyborczy w WP, zwrócił się do żegnającego się z PE europosła PiS Ryszarda Czarneckiego. - Mają silny mandat, Daniel Obajtek zdobył 200 tys. głosów. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik również wygrali zdecydowanie wybory w swoich okręgach. Obaj ministrowie, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa wiedzą bardzo dużo i mogą być przydatni w europarlamencie w dyskusjach na ten temat - odparł Czarnecki. Prowadzący przypomniał słowa posła PiS Marka Suskiego, który namawiał wyborców, by zagłosowali na startującego z 2 miejsca Karskiego, bo z „jedynką” z tej listy, Maciejem Wąsikiem, w Parlamencie Europejskim "nikt się nie będzie liczył”, ponieważ niedawno "spędził jakiś czas w więzieniu”. - Ponawiam więc pytanie, czy są godni, by reprezentować Polskę? Jest pan w stanie powiedzieć: godnie reprezentują Polskę, stoję za nimi murem, to są moi kandydaci? - dopytywał Pawłowski. - To są ludzie, którzy zostali wybrani i mają bardzo duże poparcie. Szanujmy demokrację - odparł wymijająco Czarnecki. - Jestem ciekaw, czy Daniel Obajtek przyjedzie na posiedzenie Klubu Parlamentarnego PiS do Warszawy, czy też specjalnie dla niego będziecie musieli robić spotkanie na Węgrzech? - zastanawiał się drugi gość programu poseł Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej. - No, właśnie... Gdzie jest Daniel Obajtek - zainteresował się prowadzący program. - Odpowiem cytatem z Biblii: "Azaliż jestem stróżem brata mego?". Aczkolwiek nie jest to może najlepszy cytat, bo była to odpowiedź Kaina na pytanie, gdzie jest Abel - odparł polityk PiS. - Został wybrany, powiedział, że po wyborach zjawi się na komisji śledczej. Na tej komisji zjawił się dwukrotnie Jarosław Kaczyński, zjawił się również Mateusz Morawiecki, więc myślę, że Daniel Obajtek będzie teraz do dyspozycji, także mediów - odparł europoseł Ryszard Czarnecki.

