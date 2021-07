Gdańskie Muzeum Bursztynu już w Wielkim Młynie

- To tutaj przed tysiącami lat szły legiony rzymskie w poszukiwaniu złota Bałtyku, dziś możemy powiedzieć z historycznego punktu widzenia, że bursztyn jest odnajdowany na wszystkich kontynentach, odnajdowany nawet w grobowcach faraonów. Cytując Homera, który mówił o bursztynie, że są to paciorki złociste jak słońce, niech one rzeczywiście świadczą o wielkości Gdańska - mówił marszałek.