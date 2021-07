Bracia "polskiego Fritzla" z Kaszub skazani. Wielokrotnie gwałcili bratową

Andrzej i Mirian Sz. skazani na kary od 12 do 12,5 roku więzienia. To bracia Mariusza Sz., określanego jako "polski Fritzl", który wcześniej został skazany na 25 lat więzienia. Przetrzymywał on, bił i gwałcił w piwnicy żonę, którą gwałcili też jego bracia. Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok sądu niższej instancji.