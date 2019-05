Gdańsk. Długa lista oszukanych tęczową waginą

"Oszukana" prezydent Gdańska, "Dziewuchy Dziewuchom" odcinające się od akcji podczas Marszu Równości i grupa z Trójmiasta biorąca odpowiedzialność za artystyczne przedstawienie waginy – nie milkną echa sobotniego happeningu w Gdańsku. Kolejne to zgłoszenia do prokuratury i postępowanie ws. obrazy uczuć religijnych.

Oszukane Dziewuchy z Gdańska

– Mnóstwo osób zarzuca nam parodiowanie obrządku religijnego, a to nieporozumienie. To nas obraża. My manifestujemy radość z kobiecości. Jeśli już nawiązujemy do jakiejś tradycji, to do tradycji ludowej – tłumaczy działaczka i zastanawia się, dlaczego oburzenie jest tak wielkie.