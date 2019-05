Gdańsk. "Dziewuchy Dziewuchom" odpowiadają na zarzuty

"Happening Królewskiej Waginy z Tęczowymi Madonnami jest naszym autorskim dziełem. Organizatorzy Marszu nie mieli z nim nic wspólnego" - piszą w oświadczeniu trójmiejskie "Dziewuchy Dziewuchom". Podczas Marszu Równości w sobotę niosły transparent waginy imitujący Najświętszy Sakrament.

"Królewska Wagina niczego nie imituje i nie jest zamiast. Jest tym, czym ma być - symbolem wolnych kobiet, dla których ich kobiecość jest święta" - twierdzą "Dziewuchy Dziewuchom". Według organizatorek happeningu taka forma protestu miała zwrócić uwagę na to, że "liczne religie zbudowane są na kulcie bóstwa, które w wyobrażeniach ikonicznych jest mężczyzną".

Marsz Równości pod patronatem prezydent Gdańska

W sobotę ulicami Gdańska przeszedł Marsz Równości. Wśród demonstrantów była grupa kobiet ubranych w kolorowe stroje i z tęczowymi aureolami nad głowami. Tańczyły one wokół rysunku waginy imitującego Najświętszy Sakrament - uznawany przez katolików za symbol ciała i krwi Chrystusa. Całość była z kolei trzymana przez osobę przebraną za duchownego.

- Incydent, ja zobaczyłam to zdjęcie dopiero w internecie późnym wieczorem, poruszył nas do głębi. Mnie poruszył jako matkę, która była na tym marszu z dzieckiem, ale jestem poruszona też jako osoba wierząca - powiedziała prezydent Gdańska we wtorek podczas konferencji.