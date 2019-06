"Gazeta Wyborcza": Kurski w sztabie PiS. TVP nie zaprzecza

Jacek Kurski przed wyborami do europarlamentu chodził do sztabu PiS - napisała "Gazeta Wyborcza". Telewizja publiczna twierdzi, że takie spotkania były także z opozycją, ale ta zaprzecza. - To nieprawda. Nie widziałem się z Kurskim - mówią pytani politycy.

Jacek Kurski

To, że prezes TVP Jacek Kurski jest gościem na Nowogrodzkiej, to nie jest tajemnica. Takie wizyty miały być jednak jeszcze intensywniejsze przed wyborami do europarlamentu. "Gazeta Wyborcza" spytała o spotkania TVP.

"Prezes Telewizji Polskiej jest zobowiązany do spotykania się z politykami, którzy kształtują sytuację mediów publicznych w Polsce” - tak spółka odpowiedziała na pytania dziennikarzy. Zapewniła jednocześnie, że kampania wyborcza nie wpłynęła na intensywność tych spotkań.

Jako argument podawano także, że dochodziło do nich w celu zadbania o interes i rozwój nadawcy publicznego.

TVP podkreśla jednak, że Kurski widział się w tym czasie także z politykami opozycji. Wymieniono nawet konkretne nazwiska: Włodzimierz Czarzasty, Agnieszka Pomaska, Cezary Tomczyk, Kazimierz Kleina, Paweł Kukiz, Rafał Dutkiewicz "i wielu innych".

Problem z tym, że wymienione osoby zaprzeczają, by widziały się w tym czasie z prezesem Kurskim.

Włodzimierz Czarzasty zapewnił, że w tym roku wcale nie widział się z Kurskim. Tak samo twierdzą Agnieszka Pomaska i Cezary Tomczyk. - To nieprawda - mówią także Rafał Dutkiewicz i Kazimierz Kleina.

