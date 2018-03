Gawłowski oskarża prokuratorów. "Złamali prawo"

- To nie ja złamałem prawo, prawo złamała prokuratura, która miałaby dopuścić się plagiatu we wniosku o zgodę na moje zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - stwierdził poseł PO Stanisław Gawłowski. Przedstawił też opinię prawną w tej sprawie.

Śledczy ze szczecińskiego oddziału Prokuratury Krajowej zapowiadają postawienie sekretarzowi generalnemu Platformy pięciu zarzutów, w tym trzech dotyczących korupcji. Wniosek o zgodę na zatrzymanie i areszt trafił do Sejmu. I właśnie tego dokumentu dotyczą wątpliwości zgłaszane przez Gawłowskiego.

"Użycie we wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego, skierowanym do marszałka Sejmu, twórczych fragmentów komentarza do Kodeksu karnego - bez oznaczenia tych fragmentów jako cytatów oraz wskazania ich autora - jest naruszeniem ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie zarówno autorskich praw osobistych, jak i autorskich praw majątkowych, o ile te nie wygasły" - napisali autorzy opinii.