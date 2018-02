Gawłowski ostro. "Nie boję się pisowskiej prokuratury"

Poseł PO bronił się w piątek przed zarzutami o korupcję. Uważa, że atak na jego osobę jest stricte polityczny. - Wszystkie stawiane mi zarzuty są kłamliwe i nieprawdziwe. Udowodnię to przed sądem, a aresztu się nie boję - powiedział.

Stanisław Gawłowski uważa, że wszystkie oskarżenia kierowane w jego stronę są bezpodstawne. - Chciałbym uprzejmie poprosić prokuraturę, żeby mnie wezwała. Ja się stawię, nieważne - w niedzielę, wtorek, za tydzień, kiedy prokuratorzy znajdą czas, ja jestem do dyspozycji - mówił.

- Ale jeżeli jest dyspozycja polityczna, PiS-owska, to te zarzuty zostaną mi postawione, co do tego nie mam też najmniejszych wątpliwości - wyjaśnia. - Tak przygotowane dokumenty spowodują wielką katastrofę prokuratury przed sądem - kontynuuje Gawłowski.