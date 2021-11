Gawkowski o walce z rządu z pandemią: nie chcą nawet porozmawiać

Czwarta fala pandemii koronawirusa z każdym dniem przynosi coraz większe problemy w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. O ocenę działań rządu w walce z rosnącym zagrożeniem epidemicznym zapytaliśmy w programie WP "Tłit" szefa klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego - Brakuje mi rozmów, konsultacji i spotkań. Lewica dwa miesiące temu zaproponowała wspólne spotkanie, żebyśmy porozmawiali o tym, jak przeciwdziałać IV fali, jak doprowadzić do zmian w systemie opieki zdrowotnej, żeby wszyscy mogli z niej korzystać, żebyśmy nie wdepnęli znowu w jakiś lockdown służby zdrowia. Do tej pory nikt nie odpowiedział - powiedział polityk. Stwierdził również, że rząd jest kompletnie głuchy na pomysły partii opozycyjnych. - Najbardziej frustruje mnie to, że są pomysły wśród partii opozycyjnych, a rząd nie chce z nich skorzystać. Nawet porozmawiać. Jeszcze rok temu przynajmniej rozmawiali, dzisiaj zero jakiegokolwiek kontaktu - stwierdził Krzysztof Gawkowski.