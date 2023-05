Gang rozbity. Przez ich ręce przeszły setki kilogramów narkotyków

Trzecią osobą, która stanie przed sądem, jest D.K. Brał on udział w transakcjach dotyczących marihuany, której wartość wyniosła 2,8 mln złotych. Wśród oskarżonych znalazł się także N.K. On również uczestniczył w tego typu transakcjach. Prokuratura uważa, że tych z jego udziałem było co najmniej 80, a wartość zakupionej marihuany wyniosła trzy mln zł. N.K. sprowadzał też płynną amfetaminę oraz tabletki ecstasy, o łącznej wartości 700 tys. zł.