G7 o nasileniu przemocy na Zachodnim Brzegu. "Nie do przyjęcia"

Apel o zawieszenie broni i pauzy humanitarne

"Podkreślamy prawo Izraela do obrony siebie i swojego narodu, zgodnie z prawem międzynarodowym, ponieważ stara się zapobiec powtórzeniu się tej sytuacji. Wzywamy do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników bez warunków wstępnych. Składamy nasze najgłębsze współczucie i kondolencje ofiarom tych ataków i ich rodzinom, a także wszystkim cywilom, Palestyńczykom, Izraelczykom i innym, w tym naszym własnym obywatelom, którzy zginęli lub zostali ranni podczas tego konfliktu. Izraelczycy i Palestyńczycy mają równe prawo do życia w bezpieczeństwie, godności i pokoju. Odrzucamy antysemityzm i islamofobię w jakiejkolwiek formie w naszych społeczeństwach i gdziekolwiek na świecie" - czytamy w oświadczeniu grupy G7.