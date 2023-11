"Funkcjonariusze oddali strzały". Zarzuty pod adresem SG, jest reakcja

"Ja do funkcjonariuszy miałem odległość ok. 10 metrów, kiedy padł strzał. Po wyjściu z komendy w Hajnówce i kontroli funkcjonariuszy SG stwierdzono ze nie było żadnego strzału. Nie wiem, czym strzelali, ale na ślepaki to nie brzmi" - czytamy w opisie filmu, który opublikował w sieci.