Fundusz Odbudowy. Senat poprawi ustawę Sejmu? Paweł Jabłoński: To byłoby naruszenie Konstytucji

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wysyła sygnały, że zamierza składać poprawki do ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy. - Wszystko jest możliwe w Senacie pod rządami marszałka Grodzkiego. Widzieliśmy dużo różnych dziwnych ruchów, nie zdziwiłbym się więc, gdyby senatorowie PO postanowili wpisać do ustawy szereg swoich pobożnych życzeń. Ale trzeba pamiętać, że zgodnie z Konstytucją ustawa ratyfikacyjna ma taki charakter, że tam są dwie kwestie, zawarte w dwóch artykułach: art. 1 - wyrażenie zgody na ratyfikację i art. 2. - data wejście w życie ustawy. Wszelkie zmiany to byłoby naruszenie Konstytucji - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Pytany, o co chodzi Tomaszowi Grodzkiemu, odparł: "Mam niestety wrażenie, że chodzi mniej więcej o to samo, co zwykle, kiedy Senat nie zgadza się z ustawami uchwalonymi przez Sejm". - Senat ma prawo, żeby mieć odmienne zdanie, ale nie ma powodu, żeby to odwlekać w czasie - podkreślił Jabłoński. - Mam wrażenie, że senatorowie PO będą próbowali przekonywać społeczeństwo, że do tej ustawy można dopisać jeszcze nie wiadomo jakie rzeczy. To kompletny absurd - takich rzeczy nigdy się nie robi - oznajmił wiceminister. - Ważne, żeby Polacy wiedzieli, że zgodnie z Konstytucją żadnej z tych poprawek do tej ustawy zgłosić po prostu nie można. PO może zgłosić inną ustawę w Sejmie, przeprowadzić ścieżkę proceduralną. Jeśli takie są pomysły - proszę bardzo - podsumował gość Wirtualnej Polski.

