Fundusz odbudowy. Michał Woś informuje: projekt zdjęty z porządku obrad

Rząd miał się we wtorek zająć projektem ustawy ratyfikującej decyzje Unii Europejskiej w sprawie funduszu odbudowy. Sprawa była od dawna przedmiotem sporu w Zjednoczonej Prawicy. Do głosowania jednak nie dojdzie, bo - jak poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska) w programie "Tłit" - projekt został zdjęty z porządku obrad. - To oficjalna informacja przekazana przez KPRM. Nie znam powodu decyzji - przekazał Woś. Jak podkreślił, "nie jest to dobra informacja dla Polski". Wiceminister z ramienia Solidarnej Polski zapowiedział zarazem, że jego ugrupowanie nie zmieni zdania ws. projektu. - Ta sprawa jest dla nas fundamentalna. Naszej zgody na to nie będzie - zadeklarował Woś.

