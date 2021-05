Fundusz Odbudowy. Co z wnioskiem Koalicji Obywatelskiej? Waldemar Buda nie pozostawia złudzeń

Koalicja Obywatelska domaga się przełożenia posiedzenia Sejmu w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Wniosek do marszałek Sejmu złożył szef klubu Cezary Tomczyk. W piśmie jako powód wskazano "zwiększenie transparentności prac Sejmu oraz poszerzenia wiedzy posłów na temat ostatecznego kształtu Krajowego Planu Odbudowy". Co na to wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (PiS)? - Ale po co? Żebyśmy byli ostatnimi, którzy ratyfikują ten dokument w UE, żeby na nas wyczekiwali? To kompletnie nie ma sensu - przekonywał w programie "Tłit". - Jutro spotykam się z samorządowcami, rzeczywiście, ale to jest jakieś pomylenie pojęć. My nie będziemy rozmawiać już o samej treści KPO, bo ta sprawa jest zamknięta. Będziemy rozmawiać o wdrożeniu w życie KPO, o procedurze. To nie ma nic wspólnego z treścią KPO - podkreślił.

