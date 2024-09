Fundusz Kościelny do likwidacji? "Decyzja w przyszłym tygodniu"

- Fundusz Kościelny to instytucja archaiczna, która powinna zostać zlikwidowana - stwierdził w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. - A ma pan poczucie, że pana kolega z rządu, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jako przewodniczący międzyresortowego zespołu, zrobił coś w tej sprawie? - zapytał prowadzący program Patryk Michalski. - Zebrał zespół, który ma przedstawić rekomendacje w połowie września - odparł wicepremier Gawkowski. Polityk Lewicy przyznał, że termin przedstawienie rekomendacji był kilkakrotnie przekładany. - Rozmawiałem na ten temat z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem w ubiegły wtorek i dowiedziałem się, że termin przedstawienia ostatecznych decyzji, które będą rekomendacjami dotyczącymi Funduszu, to jest przyszły tydzień - zapewnił. - Dla Lewicy likwidacja Funduszu Kościelnego jest jednym z priorytetów, dlatego że obiecaliśmy to, szczególnie, że te pieniądze można w sposób odpowiedzialny poukładać. Bo nie chodzi o to, żeby odbierać świadczenia, które są nabyte. Lewica nigdy świadczeń dla księży, rentowych czy emerytalnych, nie będzie odbierała. To nie chodzi o to, żebyśmy powiedzieli: "na nic nie pozwalamy". Chodzi o to, żeby nie było instytucji, która mówiąc wprost, służy temu, by interesy Kościoła pielęgnować jakoś nadzwyczajnie - tłumaczył wicepremier Krzysztof Gawkowski.