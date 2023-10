Francuskie media o polskich wyborach. Nad Sekwaną pojawiły się pierwsze komentarze sondaży

"Polityka to sport - pisał w trakcie kampanii francuski dziennik "Les Echos", śledząc starcia polskich polityków. Dziennikarze w ostatnich dniach przed ciszą wyborczą zwracali uwagę, że to, co dzieje się w Polsce porównać można do morderczego biegu, po zakończeniu którego stopniem na podium może się okazać miejsce trzecie, bo "niezdolny do uzyskania większości PiS, w przypadku ewentualnego zwycięstwa, i tak będzie musiał sobie znaleźć kolegów do drużyny". Sprint prawie dotarł do mety, a Francuzi natychmiast reagują na sondaże powyborcze.