7 tys. żołnierzy na ulicach. Francja reaguje po ataku nożownika

W reakcji na wydarzenia ze szkoły w Arras, władze Francji podniosły do najwyższego poziomu alert bezpieczeństwa w całym kraju. Będzie on obowiązywał co najmniej do poniedziałkowego wieczoru. Na ulice wyprowadzonych zostanie 7 tys. dodatkowych żołnierzy. Będą oni działać do odwołania.