Francuscy żołnierze na polach śmierci w Europie. Zaczęli bezprecedensowe działania

Pułkownik Axel Denis, który prowadzi ośrodek szkolenia bojowego (CENTAC) w Mailly-le-camp we wschodniej Francji, stwierdził w rozmowie z Politico, że "świat ujawnił swoją prawdziwą naturę: niestabilną, niebezpieczną i nie każdy jest przyjacielem". – Przygotowujemy się do bycia czujnym i gotowym w krótkim czasie. CENTAC to jedyne miejsce [we Francji], gdzie można zobaczyć, jak wygląda wojna – dodał.