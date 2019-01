Francja: Powstanie zamknięta "biała strefa" dla dzików. Tam wszystkie zostaną odstrzelone

Na terenie Francji przy granicy z Belgią powstanie tzw. "biała strefa" - wyznaczona ogrodzeniem przestrzeń, gdzie zostaną odstrzelone wszystkie dziki. To prewencyjne zachowanie po wykryciu u sąsiada przypadków zachorowań na ASF (afrykański pomór świń).

Francja: Powstanie strefa do odstrzelenia dzików. To prewencja przed rozwojem ASF

W Belgii wykryto dwa przypadki zachorowań na ASF . We Francji dmuchają na zimne i stworzą specjalną "białą strefę" o długości 80 kilometrów i kilku kilometrów szerokości. Wszystkie dziki, które znajdą się w tej strefie, została prewencyjnie odstrzelone. Żeby zapobiec dalszemu potencjalnemu rozwojowi ASF we Francji, zwłoki dzików zostaną spalone na miejscu lub w okolicy. Wszelkie prace leśne zostaną wstrzymane.

Decyzję o utworzeniu "białej strefy" podjął Didiera Guillaume, minister rolnictwa Francji. Uważa, że "akcja powinna zostać przeprowadzona jak najszybciej. Spotkało się to z pozytywną opinią wśród rolników i hodowców świń, którzy skarżą się na zniszczenia wyrządzone przez dziki .

"Białą strefą" mają zajmować się Krajowa Federacja Łowiectwa (FNC), Państwowy Urząd Łowiectwa Dzikich Zwierząt (ONCFS) i Państwowy Urząd Lasów (ONF). - Przedostanie się ASF do Francji byłoby prawdziwą katastrofą zarówno dla hodowców trzody, jak i dla myśliwych. Niektórym krajom Europy Środkowej udało się ograniczyć ekspansję choroby dzięki utworzeniu stref buforowych i wytępieniu dzików - mówił Thierry Coste z FNC w rozmowie z AFP.

- Nawet jeden przypadek ASF we Francji spowodowałby katastrofę gospodarczą i społeczną. To wystarczyłoby do całkowitego zahamowanie eksportu wieprzowiny - stwierdził Paul Affrey, prezes Krajowej Federacji Trzody Chlewnej (FNP)