Francja. Macron inwigilowany Pegasusem? Media wskazują na jeden kraj

Jak ustalili dziennikarze francuskiego "Le Monde", w 2019 roku numery telefonów prezydenta Francji Emmanuela Macrona wraz z numerami 14 ówczesnych ministrów zostały wybrane do "ewentualnego objęcia inwigilacją" za pośrednictwem szpiegowskiego systemu Pegasus. "Stało się to na zlecenie Maroka" - stwierdził we wtorek francuski dziennik.