Ignorować, przedstawiać jako frustrata i agresora. Taki plan na Tuska ma Kaczyński

To będzie trudne - kontynuuje nasz rozmówca - bo Tusk od razu wytoczył przeciwko Kaczyńskiemu ciężkie działa, próbując zagrać na najwrażliwszych strunach emocji prezesa. - Próbował politycznie wykorzystać śp. Lecha Kaczyńskiego, teraz wraca do debaty, w której Jarosław - uczciwie trzeba powiedzieć - przegrał. To jest typowy Tusk, cyniczny prowokator, nienawidzący Kaczyńskiego. I co ma zrobić prezes? Na razie zachowuje stalowe nerwy - mówi polityk Zjednoczonej Prawicy.