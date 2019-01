Francja i Niemcy: Macron i Merkel podpiszą w Akwizgranie nowy traktat o współpracy

Francja i Niemcy: Emmanuel Macron i Angela Merkel, podpiszą w Akwizgranie nowy traktat dotyczący współpracy dwóch państw. Ma dostosować historyczne porozumienie z 1963 r. do współczesnych realiów.

Francja i Niemcy: Macron i Merkel podpiszą w Akwizgranie nowy traktat

We wtorek 22 stycznia 2019 roku, prezydent Francji, Emmanuel Macron, i kanclerz Niemiec, Angela Mekrel, podpiszą nowy traktat o współpracy. Dokument ma dostosować historyczne porozumienie między państwami z 1963 roku do współczesnych realiów. Jak podaje Reuters, Francja i Niemcy pogłębią współpracę w dziedzinie sprawy zagranicznych, obrony, bezpieczeństwa wewnętrznego i wewnętrznego i rozwoju, a przy tym będą działać na rzecz wzmocnienia zdolności Europydo samodzielnego działania. Wiadomo, że według projektu porozumienia oba państwa mają sformalizować istniejącą już współpracę między innymi poprzez pogłębienie współdziałania gospodarczego w ramach francusko-niemieckiej „strefy gospodarczej” i rozwijanie europejskich zdolności obronnych. Ich celem jest również wzmocnienie „wspólnej kultury” w siłach zbrojnych i zwiększenie ich wspólnego zaangażowania, a także pogłębienie wymiany kulturalnej i szkolnej, współpracy transgenicznej.