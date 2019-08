Francja: atak nożownika. 1 osoba nie żyje, 9 jest rannych

W miejscowości Villeurbanne, należącej do zespołu miejskiego Lyonu, nożownik zaatakował ludzi czekających na autobus. 1 osoba nie żyje, co najmniej 9 jest rannych - w tym trzy ciężko. Napastnik został zatrzymany.

Do ataku doszło ok. godz. 16.30, na przystanku przy wejściu na stację metra Laurent-Bonnevay. Uzbrojony w nóż mężczyzna zadał ciosy kilku osobom: jedna z jego ofiar - 19-letni mężczyzna zmarł na miejscu. Co najmniej 9 osób jest rannych - w tym trzy ciężko.