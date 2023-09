Fragment podręcznika do religii w sieci. Internauci oburzeni. Episkopat komentuje

"Wolę umrzeć, niż zgrzeszyć". Komentarz Episkopatu

"Gazeta Wyborcza" zwróciła się z prośbą o komentarz do Episkopatu. - Słowa, które wypowiada chłopiec, są przypisywane św. Dominikowi Savio. Odnoszą się one we wspomnianym podręczniku do jednego z warunków sakramentu pokuty i pojednania - mocnego postanowienia poprawy. Nie są z całą pewnością zachętą do samobójstwa, na co wskazuje kontekst użytego obrazka, ale także fakt, że samo samobójstwo w nauczaniu Kościoła jest określane jako ciężkie wykroczenie przeciw miłości Boga i bliźniego (KKK 2281), czyli jest ciężkim grzechem - podkreślił ks. Piotr Tomasik, koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.